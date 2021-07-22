Прокуратура начала проверку авиационного инцидента с Airbus A320 в Перми

Пермь, 22 июля. Эпизодом с посадкой самолета Airbus A320 в аэропорту города Пермь занялась транспортная прокуратура. Командир воздушного судна сообщил о падении давления в пассажирской кабине.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Пермь. Командир судна сообщил диспетчерам о резком падении давления в пассажирской кабине. В связи с этим руководитель полетов аэропорта объявил тревогу и направил к месту посадки аварийно-спасательную команду. Также был организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, сообщил источник ФАН.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. На борту находились 130 пассажиров, из них семеро — дети. Пострадавших нет. В связи с этим тревогу отменили. Региональной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Названа главная версия жесткой посадки, которую пассажирский Ан-28 совершил в тайге в Томской области, сообщал сайт 360tv.ru. В федеральных СМИ предположили, что после взлета с площадки Кедровый произошло обледенение.