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Пресечена деятельность преступной группы, которая подделывала тесты на COVID-19
Общество
Пресечена деятельность преступной группы, которая подделывала тесты на COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Пермь, 22 июля. В Прикамье расследуется ряд уголовных дел в отношении сотрудников одной из коммерческих клиник краевой столицы, а также должностных лиц ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница». Уголовные дела заведены также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа.

Их всех обвиняют в ряде коррупционных преступлений, таких как дача взятки, посредничество в даче взятки, действия группой лиц по предварительному сговору, изготовление в целях сбыта и сбыт подложных официальных документов. Пока установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести.

«Деятельность преступной группы была пресечена 28 апреля 2021 года. На протяжении около двух лет за вознаграждения медработники выдавали подложные заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами, снимали с наркологического и психиатрического учетов, выдавали листки о временной нетрудоспособности. Кроме этого, занимались выдачей подложных тестов об отсутствии в организме человека COVID-19», — пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подложные тесты изготавливались жительницей Перми от имени одной из частных медицинских клиник, сотрудники которой не были осведомлены об использовании их фирменных бланков.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что шесть жителей Краснокамска Прикамья, которые являются членами организованной группы, окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в совершении 42 эпизодов мошенничества в крупном размере.

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