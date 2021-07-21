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На трассе в Прикамье в ДТП погиб водитель Renault
Происшествия
На трассе в Прикамье в ДТП погиб водитель Renault
vk.com  /  Подслушано Александровск

Пермь, 21 июля. На трассе Кунгур — Соликамск в Прикамье столкнулись две иномарки. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб.

В краевом МВД журналистам рассказали, что в направлении Березников двигался Hyundai, которым управлял 30-летний молодой человек. По предварительной информации, он выехал на «встречку» и столкнулся с Renault.

В ДТП водитель Hyundai и 39-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Обоих госпитализировали. Водитель Renault скончался на месте происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что водителю автомобиля «ВАЗ», который во вторник, 20 июля, насмерть сбил 16-летнюю девушку в Прикамье, грозит до 12 лет тюрьмы. Против него возбуждено уголовное дело.

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