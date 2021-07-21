Финал Кубка России по триатлону пройдет в Перми и перекроет движение для транспорта

Пермь, 21 июля. В воскресенье, 25 июля, в столице Прикамья впервые пройдет финал Кубка России по триатлону. Участники будут соревноваться в заплыве, беге и велодистанции в формате нон-стоп.

Старт — в 8 утра у речного вокзала. Участие в финале примут более 300 спортсменов из 11 регионов РФ. Среди них призеры чемпионатов Европы и России — Валентина Рясова, Григорий Антипов, Георгий Клименко.

В минспорта Пермского края ФАН рассказали, что до участия в финале допускаются спортсмены при наличии отрицательного ПЦР-теста или прививочного сертификата.

Организаторы также предупреждают, что во время соревнований с 07:00 24 июля до 12:30 25 июля запретят остановку и стоянку транспорта в центре краевой столицы. Будет закрыто движение:

по ул. Монастырской от Осинской до Монастырской, 2;

по ул. 25 Октября от Советской до Монастырской;

по ул. Сибирской от Советской до Монастырской;

по ул. Максима Горького от Советской до Монастырской;

по ул. Газеты Звезда от Советской до Окулова;

по Комсомольскому проспекту от Советской до Монастырской;

по ул. Куйбышева от Советской до Монастырской.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что от участия в летних Олимпийских играх из-за COVID-19 отстранили первую спортсменку. Ей стала тхэквондистка из Чили.