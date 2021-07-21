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Мошенники в Прикамье обналичили более 17 млн рублей маткапитала
Происшествия
Мошенники в Прикамье обналичили более 17 млн рублей маткапитала
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Пермь, 21 июля. Шесть жителей Краснокамска Прикамья, которые являются членами организованной группы, окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в совершении 42 эпизодов мошенничества, совершенном в крупном размере.

В прокуратуре Пермского края ФАН рассказали, что обвиняемые являлись сотрудниками частного риелтерского агентства. Им удалось реализовать схему хищения денежных средств материнского капитала через обналичку.

«Они убеждали людей, имеющих государственный сертификат и нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписать составленные агентством фиктивные договоры о приобретении недвижимости. Затем злоумышленники получали документы и соответствующие доверенности на совершение регистрационных действий. Потом якобы оформляли сделку и отправляли документы в ведомства для компенсации этих затрат из бюджета за счет мер господдержки», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Естественно, мошенники никакого жилья не приобретали. И после того как деньги поступали на счет фирмы, они их просто обналичивали.

В период с августа по ноябрь 2018 года им удалось похитить более 17 млн рублей. В числе потерпевших — территориальные управления Пенсионного Фонда России и минсоцразвития Пермского края, а также физические и юридические лица.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что судебные приставы Прикамья реализуют имущество бывшего руководителя АО НПФ «Стратегия». На торги будут выставлены девять объектов из восьми городов региона.

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пермь мошенники материнский капитал прокуратура обналичка
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