Сбившему беременную девушку насмерть в Прикамье грозит до 12 лет тюрьмы

Пермь, 21 июля. Водителю автомобиля «ВАЗ», который во вторник, 20 июля, насмерть сбил 16-летнюю девушку в Прикамье, грозит до 12 лет тюрьмы. Против него возбуждено уголовное дело.

Погибшей оказалась девушка на девятом месяце беременности. Она ждала двойню. Водитель же бросил машину и скрылся, но был задержан сотрудниками полиции.

У следователей есть основания полагать, что мужчина был пьян. Во-первых, он отказался от медосвидетельствования. Во-вторых, водителя неоднократно задерживали за подобное правонарушение. В апреле 2021 года его и вовсе лишили водительских прав.