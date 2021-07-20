Ждала двойню: под Пермью насмерть сбили беременную девушку

Пермь, 20 июля. В ЗАТО Звездный Прикамья произошло смертельное ДТП. Виновник — 41-летний водитель ВАЗ скрылся с места преступления.

Погибшей оказалась 16-летняя девушка на девятом месяце беременности. Как сообщили ее родственники региональным СМИ, она ждала двойню.

Очевидцы говорят, что девушка шла по обочине дороги, когда ее сбил автомобиль, ехавший на большой скорости.

Водитель бросил машину и скрылся. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. В краевом МВД журналистам рассказали, что в апреле 2021 года мужчина уже был лишен прав за пьяную езду.

Девушка была госпитализирована в больницу. Однако врачам спасти ее и детей не удалось. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что недалеко от поселка Полазна в Прикамье произошло ДТП. По информации МВД, в аварии погиб скутерист.