Житель Прикамья погиб после ссоры с отцом, пытаясь попасть в дом через балкон

Пермь, 20 июля. Пожилого жителя Добрянки Прикамья обвиняют в убийстве собственного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что вечером 18 июля 64-летний мужчина выпивал в своей квартире и поссорился с 40-летним сыном. А потом и вовсе не захотел пускать родственников домой.

«Чтобы открыть дверь, сын через окно в подъезде поднялся на балкон квартиры на четвертом этаже. Там ребенка встретил отец, который не давал ему подняться. Он наносил ему по рукам множественные удары шваброй. В результате потерпевший сорвался и упал на бетонный козырек подъезда», — пояснили в Следственном комитете.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его отец задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Покровское в Прикамье. Его обвиняют в убийстве пасынка.