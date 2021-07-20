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Разработка пермских ученых поможет добывать нефть с минимальными энергозатратами
Технологии
Разработка пермских ученых поможет добывать нефть с минимальными энергозатратами
wikimedia.org  / 

Пермь, 20 июля. Прикамские ученые создали математическую модель и основанный на ней алгоритм, которые позволят определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН рассказали, что запасы «легкой» нефти в мире сокращаются. Все больше скважин требуют дополнительных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов. Один из таких способов — использование греющего кабеля для борьбы с парафиновыми отложениями.

«Основной недостаток здесь — высокое энергопотребление. Это связано с несовершенством аналитических методов, которые не позволяют точно спрогнозировать температуру в скважине. В результате при добыче нефти расходуется больше ресурсов, чем необходимо», — рассказал пресс-службе вуза ассистент кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» Никита Костарев. 

Математическая модель пермских исследователей позволит оценить эффективность метода на этапе разработки месторождения. Предприятия смогут более рационально использовать оборудование, снизить затраты на электроэнергию и ремонт скважин.

«Разработка позволит сэкономить на электроэнергии 200–300 тыс. рублей в год с одной скважины, — пояснил ученый. — В отличие от аналогов, наша разработка сможет оценить температуру в скважине без дорогостоящей телеметрии. Мы уже внедрили рациональные режимы нагрева на двух скважинах Пермского края. Разработка проходит испытания и используется в работе одного из крупных предприятий региона».

Ученые уже запатентовали разработку. Результатом работы станет устройство, с помощью которого управлять работой греющего кабеля можно будет с максимальной энергоэффективностью. Представить его планируется в 2022 году. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия получит возможность ежемесячно увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

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ученые пермь энергосбережение добыча нефти политехнический университет
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