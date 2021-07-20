Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут покупать квартиры без рисков

Пермь, 20 июля. Жители Прикамья смогут при переселении из аварийного жилья направлять средства на покупку квартиры в новостройке только с использованием эскроу-счетов. Это должно защитить средства граждан.

«Также при желании купить квартиру большей площади и стоимости, человек может получить кредит, поскольку выплата субсидии является гарантией для банка», — рассказали ФАН в администрации губернатора Пермского края.

Ранее переселенцы могли направить субсидию на покупку квартиры в новостройке по старым правилам долевого участия. Такой возможностью никто не воспользовался.

«Опасались рисков долевого строительства. Теперь средства людей будут защищены, что должно повысить интерес к новостройкам. В новых домах сегодня большой выбор планировок, площадей квартир, стоимости, месторасположения дома — это позволит каждому переселенцу выбрать оптимальный вариант», — пояснил во время заседания правительства министр регионального строительства Андрей Колмогоров.

Получить субсидию по-прежнему можно при расселении по нацпроекту «Жилье и городская среда» и по регпрограмме. Механизм доступен только собственникам. Субсидия может быть потрачена исключительно на покупку жилья. Средства направляются от муниципалитета напрямую продавцу выбранной собственником квартиры. Можно приобрести одно или несколько жилых помещений. При этом, если средств субсидии не хватает на выбранную квартиру, можно добавить свои деньги.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что программа льготного кредитования ИЖС должна быть запущена до конца 2021 года. Правительство РФ совместно с Центробанком начнет рассматривать условия ее реализации.