Скутерист погиб в аварии в Пермском крае

Пермь, 20 июля. Недалеко от поселка Полазна в Прикамье произошло ДТП. По информации МВД, один из участников аварии погиб.

Дорожный инцидент случился в районе дамбы в Полазне. Водитель Toyota Alphard не справился с управлением. По предварительной информации, автомобиль выехал на полосу встречного движения.

На встречу двигался скутер, за рулем которого был 57-летний водитель. В итоге он получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что владельца деревянных «жигулей», колесившего по улицам столицы Прикамья оштрафовали. Владельцем «машины» оказался местный YouTube-блогер.