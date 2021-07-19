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Пермские врачи спасли 50-летнего мужчину от угрозы внезапной смерти

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:27
Общество
Пермские врачи спасли 50-летнего мужчину от угрозы внезапной смерти
pixabay.com

Пермь, 19 июля. Медики краевого кардиодиспансера в Перми спасли 50-летнего пациента от угрозы внезапной смерти.

Мужчина страдал от постоянной тахиаритмии, которая приводила к риску возникновения сердечной недостаточности, инсульту или инфаркту. В результате врачи провели операцию с использованием специальных катетеров, пункционно введенных в полость сердца через сосуды.

Выполненная процедура значительно уменьшила сердечную недостаточность, а с ней ушел и риск неожиданной смерти. Мужчину выписали из больницы, а он от всей души поблагодарил врачей отделения.

Медики архангельской больницы ранее спасли жизнь малышу, который не мог самостоятельно дышать из-за застрявшей в горле семечки. С помощью эндоскопического оборудования и инструмента врачам удалось извлечь инородный предмет и нормализовать работу дыхательных путей ребенка.

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пермь сердце хорошие новости россии
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