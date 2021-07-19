Пермь, 19 июля. Специалисты Пермского кардиодиспансера катетерным способом устранили пациенту постоянную тахиаритмию. Как рассказали ФАН в министерстве здравоохранения Прикамья, некоторое время назад мужчину стали беспокоить одышка, постоянное частое сердцебиение, повышенная утомляемость.

Медикаментозная терапия оказалась неэффективна. Состояние ухудшалось.

«До плановой госпитализации Илья Ш. проходил обследование в различных больницах, где ему рекомендовали имплантацию кардиодефибриллятора и, в последующем, возможно, пересадку сердца», — пояснили в минздраве.

По словам завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца кардиодиспансера Владимира Щербенева, пациент был подвержен риску внезапной смерти.

«Прогрессирование сердечной недостаточности на фоне постоянной тахикардии привело к нарушению работы левого желудочка сердца и возрастанию риска необратимых осложнений», — уточнил врач.

Специалисты диспансера выполнили пациенту абляцию — вмешательство с использованием специальных катетеров, введенных в полость сердца через сосуды, и радиочастотной энергии. Оно направлено на устранение аритмии. По этому «проводнику» подается импульс, который разрушает участок ткани, отвечающий за неправильный ритм

«Был восстановлен синусовый ритм, значительно уменьшена сердечная недостаточность, а с ней и риск внезапной смерти», — добавили в министерстве.

При выписке из кардиодиспансера Илья Ш. оценил работу врачей на «отлично».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 14 июля на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Прикамье было принято решение об ужесточении мер.