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Пермские врачи рассказали подробности спасения пациента от риска внезапной смерти

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:47
Общество
Пермские врачи рассказали подробности спасения пациента от риска внезапной смерти
Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского  / 

Пермь, 19 июля. Специалисты Пермского кардиодиспансера катетерным способом устранили пациенту постоянную тахиаритмию. Как рассказали ФАН в министерстве здравоохранения Прикамья, некоторое время назад мужчину стали беспокоить одышка, постоянное частое сердцебиение, повышенная утомляемость.

Медикаментозная терапия оказалась неэффективна. Состояние ухудшалось.

«До плановой госпитализации Илья Ш. проходил обследование в различных больницах, где ему рекомендовали имплантацию кардиодефибриллятора и, в последующем, возможно, пересадку сердца», — пояснили в минздраве.

По словам завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца кардиодиспансера Владимира Щербенева, пациент был подвержен риску внезапной смерти.

«Прогрессирование сердечной недостаточности на фоне постоянной тахикардии привело к нарушению работы левого желудочка сердца и возрастанию риска необратимых осложнений», — уточнил врач.

Специалисты диспансера выполнили пациенту абляцию — вмешательство с использованием специальных катетеров, введенных в полость сердца через сосуды, и радиочастотной энергии. Оно направлено на устранение аритмии. По этому «проводнику» подается импульс, который разрушает участок ткани, отвечающий за неправильный ритм

«Был восстановлен синусовый ритм, значительно уменьшена сердечная недостаточность, а с ней и риск внезапной смерти», — добавили в министерстве.

При выписке из кардиодиспансера Илья Ш. оценил работу врачей на «отлично».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 14 июля на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Прикамье было принято решение об ужесточении мер.

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