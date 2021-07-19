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Регулярная полетная программа из Перми в Стамбул возобновится 21 июля
Общество
Регулярная полетная программа из Перми в Стамбул возобновится 21 июля
aviaperm.ru  / 

Пермь, 19 июля. Возобновляется регулярная полетная программа из столицы Прикамья в Стамбул. Первый рейс авиакомпания «Nordwind» запланирован на 21 июля.

«Перевозчик планирует выполнять рейс один раз в неделю по средам. Время вылета из Перми — 22:40, время прилета — 01:10 следующего дня. Время в пути составит 4:40 минут, — рассказали ФАН в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». – Обратный рейс из Стамбула в Пермь будет выполняться по четвергам. Время вылета из Стамбула – 02:50, время прилета – 09:00. Время в пути составит — 4:05».

Ранее в расписании пермского аэропорта появились рейсы из Перми в Анталью. Их выполняют Red Wings и Azur Air. 

А вот Flydubai временно приостановила выполнение регулярных рейсов Пермь — Дубай и возобновит их, по прогнозам, 7 августа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что авиасообщение России с Францией и Чехией будет возобновлено 24 июля. Самолеты будут отправляться в эти страны по четыре раза в неделю из Москвы, два раза — из Санкт-Петербурга.

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