Во время реконструкции сквера в Перми потеряли памятник М. И. Калинину

Пермь, 19 июля. В столице Прикамья не могут найти памятник революционеру и партийному деятелю Михаилу Калинину. Он пропал еще 9 июля. Об этом начали писать пользователи социальных сетей.

В конце мая 2021 года стартовала реконструкция сквера, где стоял монумент. Контракт заключен с ООО «Группа строительных компаний «НорСтрой». Сумма — 23 млн рублей. Причем, в аукционной документации памятник Калинину даже не упоминается.

Подрядчик заявил региональным СМИ, что к демонтажу отношения не имеет. В районной администрации также говорят, что скульптуру не трогали, поскольку в муниципальной собственности она не находилась, и прав на демонтаж у администрации нет.

Пресс-служба завода, возле которого стоял памятник, подтвердила, что скульптуру демонтировали в связи с ремонтом сквера. Но где она сейчас пояснить не смогли.

При этом, согласно паспорту реконструкции сквера, перемещать памятник Калинина не планировали. Это значит, что после завершения всех работ он должен вернуться на прежнее место, то есть 20 сентября 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что первый в России конный памятник Николаю II появился в городе Кулебаки Нижегородской области. Монумент установлен у храма священномученика Михаила (Гусева).