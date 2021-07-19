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Возможность утилизировать карту через банкомат появилась в Пермском крае
Общество
Возможность утилизировать карту через банкомат появилась в Пермском крае
pixabay.com  /  lcb

Пермь, 19 июля. Возможность сдать пластиковую карту с истекшим сроком действия на переработку через банкомат появилась в Прикамье. Пока услуга доступна только для клиентов «Сбера».

Для утилизации нужно вставить карту в банкомат. На экране высветится информация, что срок обслуживания истек, и предложение сдать ее на переработку. На это нужно согласиться, после чего карта останется в банкомате.

«Карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика. Его невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями – это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Новая опция позволит избежать попадания карт как в обычные контейнеры для ТКО, так и в контейнеры для пластика», — рассказал пресс-службе администрации губернатора Пермского края зампредседателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

В столице Прикамья сейчас 85 устройств настроены на прием карт с истекшим сроком действия. Всего по краю старые карты принимают на переработку 220 банкоматов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» ликвидировало стихийное место складирования бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения только после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры.

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