Возможность утилизировать карту через банкомат появилась в Пермском крае

Пермь, 19 июля. Возможность сдать пластиковую карту с истекшим сроком действия на переработку через банкомат появилась в Прикамье. Пока услуга доступна только для клиентов «Сбера».

Для утилизации нужно вставить карту в банкомат. На экране высветится информация, что срок обслуживания истек, и предложение сдать ее на переработку. На это нужно согласиться, после чего карта останется в банкомате.

«Карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика. Его невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями – это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Новая опция позволит избежать попадания карт как в обычные контейнеры для ТКО, так и в контейнеры для пластика», — рассказал пресс-службе администрации губернатора Пермского края зампредседателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

В столице Прикамья сейчас 85 устройств настроены на прием карт с истекшим сроком действия. Всего по краю старые карты принимают на переработку 220 банкоматов.

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