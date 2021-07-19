Житель Прикамья убил своего пасынка во время праздничного застолья

Пермь, 19 июля. В Нытве Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Покровское. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В Следственном комитете ФАН рассказали, что 9 мая 2021 года мужчина в ходе пьяной ссоры у себя в доме вооружился кухонным ножом и ударил им 22-летнего пасынка. Бригада скорой помощи увезла молодого человека с ранением в больницу. 10 мая он скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего пермяка. Его обвиняют в убийстве, которое он совершил более 6 лет назад.