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Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
Происшествия
Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Пермь, 18 июля. Лесной пожар в Краснокамском районе Пермского края был полностью ликвидирован, сообщает министерство природных ресурсов региона.

Лесной пожар с торфяной подстилкой возник в Краснокамском участковом лесничестве 10 июля. Сначала горел гектар болота урочища Суходол. К утру следующего дня площадь пожара увеличились до 84 гектаров.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Для тушения огня были привлечены 125 человек и 26 единиц техники.

Лесной пожар был ликвидирован в 21:00 (19:00 по Москве). Огнем к этому моменту было пройдено 190 гектаров.

Ведомство отмечает, что ранее пожары на этих болотах уже случались — в 2014, 2016 и 2021 годах. Возгорания происходили в жаркую засушливую погоду, в период сбора черники.

Сейчас на территории района введен локальный режим ЧС. Угрозы населенным пунктам и превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что лесной пожар площадью более 152 га был локализован в Тольятти. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

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пермский край лесной пожар министерство природных ресурсов
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