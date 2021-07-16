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Пермяка осудят за убийство своего племянника шесть лет назад
Происшествия
Пермяка осудят за убийство своего племянника шесть лет назад
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 16 июля. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего пермяка. Его обвиняют в убийстве, которое он совершил более 6 лет назад.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что вечером 8 сентября 2014 года обвиняемый находился в поселке Зюкайка Верещагинского района в доме своей матери. На почве личных неприязненных отношений к своему племяннику мужчина избил несовершеннолетнего. От полученных травм подросток скончался на месте.

«Обвиняемый захотел скрыть следы преступления и закопал тело в огороде на придомовой территории. Позже мужчина перезахоронил его в лесном массиве, недалеко он населенного пункта», — уточнили в СУ СКР Прикамья.

Сотрудники следственного управления по раскрытию преступлений прошлых лет не прекращали проведение оперативно-розыскных мероприятий по делу. В итоге были добыты доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, а главное, обнаружены останки мальчика.

Пермяка осудят за убийство своего племянника шестилетней давности
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю

Следователям удалось установить все обстоятельства произошедшего. 42-летний пермяк полностью признал свою вину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подозреваемый в убийстве беременной жены и тестя житель столицы Прикамья признан экспертизой вменяемым. Теперь ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

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убийство следственный комитет пермь уголовное дело несовершеннолетние
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