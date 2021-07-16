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Первый частный крематорий для домашних животных появился в Перми
Общество
Первый частный крематорий для домашних животных появился в Перми
pixabay.com  / 

Пермь, 16 июля. Частный крематорий для домашних животных появился в столице Прикамья. Открыл учреждение Константин Селетков. Ранее мужчина трудился машинистом на железной дороге.

Пермским СМИ он рассказал, что случайно увидел статью об опыте кремации питомцев в европейских странах. Задумался над тем, как можно это реализовать в Перми. Решил поучаствовать в программе «Начни свое дело» от Центра занятости населения. В итоге получил небольшой грант — 100 тыс. рублей.

Добавил своих денег, закупил оборудование и открыл первый частный пермский крематорий.

«Кто-то просит, чтобы мы приехали за животным пока дети в школе или ночью, пока они спят. Мы стараемся подстроиться, даже запустили круглосуточный приём звонков», — пояснил Константин Селетков.

Начинающий предприниматель теперь хочет открыть «сквер памяти». Здесь, по плану, деревья будут выращивать из праха домашних животных, и у каждого будет имя питомца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамский фонд защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» запустил петицию «Верните Баграта!». За несколько дней ее подписали десятки тысяч человек.

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