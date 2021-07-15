Восемь против пламени: жители поселка в Прикамье благодарят подростков за спасение

Пожар в поселке Легино Прикамья случился ночью 17 июня: загорелся трехквартирный деревянный дом. Причиной возгорания называют искры от проводов линии электропередач.

«Огонь, видимо, быстро охватил несколько домов и надворных построек. Пожарные прибыли через 20 с лишним минут. Тут бы все погорело, если бы не наши ребята, которым теперь многие жизнью обязаны», — рассказали ФАН местные жители.

Мы ходили купаться, в это время возвращались с речки, вспоминают подростки. Домой шли ввосьмером. Старшему — 20 лет, младшему — 12 лет.

«Когда заходили в поселок, увидели дым и побежали. Сперва направились в дом бабушки. Вывели ее, слава богу, потом начали брать все что можно: конечно, сначала кинулись за газовыми баллонами, чтобы не взорвались, а потом уже тащили бытовую технику, документы. Иначе ничего не осталось бы», — рассказал один из героев Никита.

У этого дома ребята разделились. Начали будить и выводить остальных, параллельно тушили пожар.

«В какой-то момент поняли, что один дом не спасти, начали тушить соседние постройки ведрами с водой. Бояться не было времени. Может, адреналин, может, сильный шок, но все получалось на автомате», — вспоминают ребята.

Если бы не они, то от части домов ничего не осталось бы точно, говорят люди. Во время беседы с корреспондентом ФАН местные жительницы вспоминают, что благодаря мужеству ребят в поселке удалось сохранить здание школы, оно тоже в определенный момент загорелось.

«У них прожгло одежду и обувь. Я не представляю, как они тушили крышу школы, как им было больно!» — говорит местная жительница Ксения.

instagram.com / Константин Светлаков

Парни были приглашены в администрацию Березников, где их принял мэр города Константин Светлаков.

«Благодаря самоотверженным действиям этих ребят и подоспевшей помощи пожарных несколько семей были спасены. Несмотря на юный возраст, мужества и смелости ребятам не занимать. Не каждый взрослый проявил бы себя так в экстренной ситуации. Их поступок является проявлением лучшего человеческого качества — неравнодушия к чужой беде», — отметил Константин Светлаков.

В комментариях в соцсетях и региональных СМИ люди из разных уголков страны пишут слова благодарности.

«Можно гордиться нашей молодежью. Несмотря на такую опасную ситуацию, они действовали бесстрашно. Молодцы ребята! Делайте всегда добро и ненавидьте зло. Будьте здоровы!» — отмечает житель Республики Татарстан.

«Благодаря храброму и отважному поступку ребят удалось обойтись без погибших. Молодцы, что в такой ситуации не растерялись и организованно начали спасать пожилых. Они не остались равнодушными к чужой беде, показали уважение к жизни пострадавших. С таких подростков можно брать пример даже взрослым. Достойные люди вырастут!» — пишет житель Кировской области.

Юных героев зовут: Демид Ананьев, Василий Артамонов, Никита Богатырев, Михаил Карпенко, Иван Мальцев, Вячеслав Рудчук, Егор Хватынц и Никита Хребтов.