Водолазы нашли тело пропавшего у моста в Прикамье мальчика

Пермь, 15 июля. Водолазы Пермской краевой службы спасения закончили поиски подростка, который пропал в районе железнодорожного моста на реке Усьва 13 июля. Информация об этом и заявка на организацию водолазных поисков поступила от межмуниципального отдела МВД России «Чусовской».

В среду, 14 июля, пятеро спасателей выехали в указанное место. В течение дня был проведен полный комплекс поисковых работ на воде и в прибрежной зоне, совершено три водолазных спуска.

«Спасатели обнаружили большой омут, где и продолжили работать водолазы. Совместно с ними поиском занимались местные дайверы. В результате мальчик был обнаружен. Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая», — пояснили ФАН в министерстве безопасности Пермского края.

В ведомстве отмечают, что место происшествия не было предназначено для отдыха у воды. В прибрежной зоне администрацией были выставлены таблички, запрещающие купание.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми недалеко от железнодорожного моста в Каме утонул 40-летний местный житель. Трагический инцидент произошел в момент, когда мужчина сам пытался спасти человека.