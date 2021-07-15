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Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
karelia.sledcom.ru

Пермь, 15 июля. Власти города наградили храбрых подростков, спасших несколько человеческих жизней.

Подростки из Перми совершили отважный поступок. Несовершеннолетние спасли из пожара сразу несколько семей.

Огонь разгорелся в одном из частных домов и охватил буквально все строения на участке. Мимо проходили восемь подростков. Они молниеносно бросились на помощь жильцам.

Ребята вывели пострадавших на улицу. Они пытались тушить огонь своими силами до того, как на место происшествия приехали спасатели. Власти Перми уже наградили всех героев за храбрость.

В Волгограде также пожарные спасли из горящего дома ребенка и не дали умереть от удушья кошке.

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