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ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Прикамье
Происшествия
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Прикамье
59.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

Пермь, 15 июля. Около 04:30 утра четверга, 15 июля, в Соликамске Прикамья произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В итоге травмы различной степени тяжести получили несколько человек. 

В краевом МВД ФАН пояснили, что по проспекту Строителей двигалось такси «Лада Гранта». Предварительно установлено, что 20-летний водитель легковушки на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся со «скорой», которая ехала по главной дороге.

«Травмы получили водитель «Лады» и два пассажира. Все трое госпитализированы. Водителю скорой помощи и двум фельдшерам оказана разовая помощь», — рассказали в полиции.

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Прикамье
59.мвд.рф  / ГУ МВД России по Пермскому краю
По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на автодороге Кунгур-Соликамск в Прикамье в ночь на среду, 14 июля, грузовик Volvo с полуприцепом врезался в BMW. Погибли два человека.

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