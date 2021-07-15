ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Прикамье

Пермь, 15 июля. Около 04:30 утра четверга, 15 июля, в Соликамске Прикамья произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В итоге травмы различной степени тяжести получили несколько человек.

В краевом МВД ФАН пояснили, что по проспекту Строителей двигалось такси «Лада Гранта». Предварительно установлено, что 20-летний водитель легковушки на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся со «скорой», которая ехала по главной дороге.

«Травмы получили водитель «Лады» и два пассажира. Все трое госпитализированы. Водителю скорой помощи и двум фельдшерам оказана разовая помощь», — рассказали в полиции.

59.мвд.рф / ГУ МВД России по Пермскому краю

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на автодороге Кунгур-Соликамск в Прикамье в ночь на среду, 14 июля, грузовик Volvo с полуприцепом врезался в BMW. Погибли два человека.