Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 10:44
10:42
Общество
Леонид Агутин назвал причину неудачи на Grammy
10:42
Происшествия
Маленькая девочка убежала из детсада на Сахалине
10:41
Армия
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территории ЛНР
10:40
Общество
Заброшенные поля снова засеют в Мордовии
10:40
Происшествия
Инженера казанского аквапарка задержали за отравление детей хлором
10:40
Общество
Мэрия дагестанского Дербента установит доступные цены на проезд в автобусах
10:38
Происшествия
Крыса покусала ребенка на детской площадке в Петербурге
10:37
Экономика
Вице-премьер ЕК Шефчович назвал условие выдачи второго транша Украине
10:33
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
Все новости

Имущество осужденного за хищение 200 млн рублей экс-главы НПФ «Стратегия» реализуют
Общество
Имущество осужденного за хищение 200 млн рублей экс-главы НПФ «Стратегия» реализуют
pixabay.com  / 

Пермь, 15 июля. Судебные приставы Прикамья реализуют имущество бывшего руководителя АО НПФ «Стратегия». На торги будут выставлены девять объектов из восьми городов региона.

Экс-руководителя НПФ Петра Пьянкова обвиняют в хищении активов фонда на сумму более 200 млн рублей, легализации имущества на 150 млн рублей, добытого преступным путем.

В марте 2016 года «Стратегия» лишилась лицензии ЦБ. На тот момент вкладчиками фонда были 80 тысяч человек. Суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. Однако в мае 2021 года Березниковский городской суд изменил вид наказания на ограничение свободы.

«В межрайонном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство о взыскании с экс-руководителя АО НПФ «Стратегия» денежных средств в размере почти 80 млн рублей», — рассказали ФАН в УФССП Прикамья.

На торги будут выставлены здания, принадлежащие должнику. Деньги от продажи объектов направят в пользу конкурсного управляющего АО НПФ «Стратегия» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

По оценке экспертов, стоимость всех девяти помещений составляет порядка 11 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленинский районный суд Перми признал виновным экс-директора ООО «ИнвестЖилСтрой» в «неправомерном обороте средств платежей». Компания являлась субподрядчиком строительства нового зоопарка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Имущество осужденного за хищение 200 млн рублей экс-главы НПФ «Стратегия» реализуют
уголовное дело пермский край пенсионный фонд стратегия хищение в крупном размере
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru