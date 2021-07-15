Имущество осужденного за хищение 200 млн рублей экс-главы НПФ «Стратегия» реализуют

Пермь, 15 июля. Судебные приставы Прикамья реализуют имущество бывшего руководителя АО НПФ «Стратегия». На торги будут выставлены девять объектов из восьми городов региона.



Экс-руководителя НПФ Петра Пьянкова обвиняют в хищении активов фонда на сумму более 200 млн рублей, легализации имущества на 150 млн рублей, добытого преступным путем.

В марте 2016 года «Стратегия» лишилась лицензии ЦБ. На тот момент вкладчиками фонда были 80 тысяч человек. Суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. Однако в мае 2021 года Березниковский городской суд изменил вид наказания на ограничение свободы.

«В межрайонном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство о взыскании с экс-руководителя АО НПФ «Стратегия» денежных средств в размере почти 80 млн рублей», — рассказали ФАН в УФССП Прикамья.

На торги будут выставлены здания, принадлежащие должнику. Деньги от продажи объектов направят в пользу конкурсного управляющего АО НПФ «Стратегия» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

По оценке экспертов, стоимость всех девяти помещений составляет порядка 11 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленинский районный суд Перми признал виновным экс-директора ООО «ИнвестЖилСтрой» в «неправомерном обороте средств платежей». Компания являлась субподрядчиком строительства нового зоопарка.