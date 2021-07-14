Подрядчик строительства зоопарка в Перми обналичил 9 млн рублей и остался на свободе

Пермь, 14 июля. Ленинский районный суд Перми признал виновным экс-директора ООО «ИнвестЖилСтрой» в «неправомерном обороте средств платежей». Компания, которой он руководил, являлась субподрядчиком строительства нового зоопарка.

Следствием установлено, что обвиняемый обналичил более 9 млн рублей. Гособвинение ходатайствовало о назначении реальной меры наказания — два года лишения свободы. При этом защита просила переквалифицировать статью на менее тяжкую. Адвокат исходила из того, что подзащитный признал вину и сотрудничает со следствием.

«Весной 2018 года обвиняемый дал указание главному бухгалтеру об изготовлении подложных поручений о переводе денег на счета трех организаций. В сопроводительных финансовых документах содержались сведения о якобы оказанных услугах по поставке оборудования. В действительности такие услуги не оказывались, а соответствующие договоры отсутствовали», — пояснили ФАН в краевой прокуратуре.

Доказано, что организации, на чьи расчетные счета переводились деньги, являлись фирмами-однодневками. Таким образом, бизнесмен вывел из под финансового и налогового контроля и обналичил 9 млн рублей.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок два года условно и штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермская мэрия продлила разрешение на строительство зоопарка до 12 марта 2023 года. В региональном министерстве строительства подтвердили, что именно в этот срок планируется завершить все работы.