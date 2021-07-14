Внедорожник и баня: В Перми распродают имущество осужденного экс-начальника колонии

Пермь, 14 июля. Судебные приставы Прикамье приступили к реализации имущества экс-начальника исправительной колонии (ИК). Андрей Лесничев был осужден за посредничество во взяточничестве.



Ему был назначен уголовный штраф в размере 2 млн 800 тыс. рублей в пользу федерального бюджета. В апреле 2021 года в счет погашения долга с торгов был продан внедорожник Toyota-Landcruiser-200 за 987 тыс. рублей.



На минувшей неделе судебные приставы наложили арест на принадлежащие бывшему руководителю ИК земельный участок и баню в деревне Комарово Пермского района.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что профессор одного из вузов и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны в столице Прикамья. Их подозревают в хищении бюджетных средств.