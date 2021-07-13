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Глава Прикамья сообщил об увеличении бюджета на лекарства жителям на миллиард рублей
Общество
Глава Прикамья сообщил об увеличении бюджета на лекарства жителям на миллиард рублей
fas.gov.ru  /  ФАС России

Пермь, 13 июля. Бюджет Прикамья на лекарственное обеспечение увеличится сразу в два раза. Решение о выделении дополнительно одного миллиарда рублей озвучил во вторник, 13 июля, глава региона Дмитрий Махонин.

«Такого не было никогда в истории Прикамья. Теперь депутатам Законодательного собрания необходимо проголосовать за соответствующие поправки в бюджет. Но источники финансирования уже определены, соглашения с профильными ведомствами достигнуты», — написал в своих соцсетях советник губернатора Дмитрий Жебелев.

Он отметил, что бюджет лекарственного обеспечения региональных льготников в 2021 году — около 1,087 млрд рублей. Его удвоение в разы увеличит доступность лекарств для тысяч людей с гематологическими, кардиологическими, онкологическими и другими заболеваниями.

Стоимость необходимых препаратов может доходить до 600 тыс. рублей за упаковку и до 6 млн рублей за год лечения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что минздрав Прикамья закупит и обеспечит дорогими лекарственными средствами нуждающихся детей. Это произошло после вмешательства региональной прокуратуры.

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бюджет пермский край лекарства здравоохранение махонин
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