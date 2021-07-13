Столкновение автомобилей на мосту в Перми привело к серьезному пожару

Пермь, 13 июля. На Красавинском мосту в столице Прикамья ранним утром столкнулись два автомобиля.

В результате аварии Lada Largus и Matiz загорелись. Очевидцы с разных точек снимали происшествие на камеры телефонов. Пламя серьезно охватило обе машины. Людей в них на видео не видно, о пострадавших пока не известно.

В результате образовалась километровая пробка. В МЧС Прикамья сообщили, что пожарные оперативно потушили пожар. Движение восстановлено по одной полосе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 12 июля в столице Прикамья произошло столкновение двух большегрузов. В итоге произошло возгорание. Сам пожар и его последствия очевидцы опубликовали в соцсетях.