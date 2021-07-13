Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 09:35
09:32
Происшествия
Взрывная волна повредила три машины рядом с гостиницей в Геленджике
09:24
Видео
Число погибших при пожаре в иракском госпитале достигло 50 человек. События дня
09:24
Происшествия
Спасатели вытащили человека из-под завалов обрушившейся геленджикской гостиницы
09:21
Спорт
Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
09:17
Общество
Женщина может находиться под завалами после взрыва в Геленджике
09:14
Экономика
Впервые определена доля нефти и газа в российском ВВП
09:14
Происшествия
ГУ МЧС России по краю взяло под контроль ситуацию со взрывом в Геленджике
09:12
Происшествия
ФАН публикует подробности мощного взрыва в гостинице в Геленджике
09:11
Политика
Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 13 июля
09:10
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Все новости

Столкновение автомобилей на мосту в Перми привело к серьезному пожару
Происшествия
Столкновение автомобилей на мосту в Перми привело к серьезному пожару
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 13 июля. На Красавинском мосту в столице Прикамья ранним утром столкнулись два автомобиля.

В результате аварии Lada Largus и Matiz загорелись. Очевидцы с разных точек снимали происшествие на камеры телефонов. Пламя серьезно охватило обе машины. Людей в них на видео не видно, о пострадавших пока не известно.

В результате образовалась километровая пробка. В МЧС Прикамья сообщили, что пожарные оперативно потушили пожар. Движение восстановлено по одной полосе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 12 июля в столице Прикамья произошло столкновение двух большегрузов. В итоге произошло возгорание. Сам пожар и его последствия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Вернуться назад

пожар дтп мчс пермь мост очевидцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru