Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 21:28
21:26
Общество
Задержанный в Белоруссии Протасевич завел аккаунт в Instagram
21:25
Общество
«Северный поток— 2» приостанавливает работу из-за технического обслуживания
21:21
Спорт
Первый канал проведет трансляцию открытия Олимпиады в Токио
21:20
Политика
Белоруссия задержала всех глав террористических ячеек
21:20
Политика
МИД России: Москва с уважением относится к результатам выборов в Кишиневе
21:20
Технологии
Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки
21:18
Происшествия
Пассажир бизнес-класса сходил в туалет прямо посреди салона самолета
21:16
Общество
Обязательную вакцинацию для медиков ввели во Франции
21:15
Весь мир
Президент Мексики заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
21:15
Происшествия
Подросток получил ожоги во время операции по удалению родинок в петербургской клинике
Все новости

Уголовное дело из 11 томов: в Перми за тяжкие преступления осудят двух подростков  
Общество
Уголовное дело из 11 томов: в Перми за тяжкие преступления осудят двух подростков  
pixabay.com  /  succo

Пермь, 12 июля. В столице Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних жителей, которых будут судить по нескольким эпизодам тяжких преступлений. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, изнасиловании, убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что в июне 2020 года двое молодых людей (14 и 15 лет), находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство с особой жестокостью. Они избили мужчину и подожгли на нем одежду, отчего он скончался.

«Один из них изнасиловал женщину. После этого, чтобы скрыть преступление, он нанес потерпевшей множественные удары по жизненно-важным органам. Второй обвиняемый причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной женщины, которую он также избил, нанеся повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе расследования были допрошены более 30 свидетелей, назначены и проведены около 15 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и психолого-психиатрические. Объем уголовного дела составил 11 томов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района. Его подозревают в убийстве своего взрослого сына.

Вернуться назад

убийство изнасилование пермь уголовное дело подростки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru