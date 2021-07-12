Уголовное дело из 11 томов: в Перми за тяжкие преступления осудят двух подростков  

Пермь, 12 июля. В столице Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних жителей, которых будут судить по нескольким эпизодам тяжких преступлений. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, изнасиловании, убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что в июне 2020 года двое молодых людей (14 и 15 лет), находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство с особой жестокостью. Они избили мужчину и подожгли на нем одежду, отчего он скончался.

«Один из них изнасиловал женщину. После этого, чтобы скрыть преступление, он нанес потерпевшей множественные удары по жизненно-важным органам. Второй обвиняемый причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной женщины, которую он также избил, нанеся повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе расследования были допрошены более 30 свидетелей, назначены и проведены около 15 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и психолого-психиатрические. Объем уголовного дела составил 11 томов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района. Его подозревают в убийстве своего взрослого сына.