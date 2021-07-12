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Прикамский машиностроительный завод может лишиться 18 зданий из-за миллионных долгов
Общество
Прикамский машиностроительный завод может лишиться 18 зданий из-за миллионных долгов
Pr Scr youtube.com  /  Mil.Press

Пермь, 12 июля. Машзавод «Спецнефтехиммаш» в Краснокамске Прикамья могут лишить зданий из-за миллионных долгов. На исполнении у регионального УФССП находится производство о взыскании с предприятия более 19 млн рублей в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Пермскому краю.

«В добровольном порядке юрлицо свои финансовые обязательства не исполняет. Была проведена проверка имущественного положения должника, в ходе которой установлено наличие в его собственности 18 объектов недвижимости в Краснокамск на улице Шоссейная, 47»,  — пояснили ФАН в краевой службе судебных приставов.

Сотрудниками ФССП  произведен арест зданий в пределах суммы долга. И в том случае, если ОАО «Спецнефтехиммаш» не примет никаких мер, недвижимость будет передана на принудительную реализацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Федеральная антимонопольная служба России начала проверку потенциальной покупки ООО «Лента» пермской торговой сети «Семья».

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