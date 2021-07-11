Отец задушил сына электрическим проводом во время ссоры в Прикамье

Пермь, 11 июля. В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района. Его подозревают в убийстве своего взрослого сына.

В Следственном комитете ФАН рассказали, что вечером 7 июля 2021 года в дом своих родителей пришел нетрезвый сын. Между родными случился конфликт, молодой человек начал оскорблять членов семьи и угрожать им. В итоге произошла драка.

«Во время борьбы отец повалил сына на пол, накинул ему на шею фрагмент электрического кабеля и задушил. Затем он сам вызвал бригаду скорой помощи и сообщил об инциденте в правоохранительные органы. После отец обратился с явкой с повинной, указал на орудие преступления и дал подробные признательные показания», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Вскоре подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя краевой столицы. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности своей маленькой дочери.