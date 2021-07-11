Туристы в Прикамье засняли медведя, который регулярно посещает их лагерь

Пермь, 11 июля. В Прикамье туристы, отдыхающие на одной из самых популярных достопримечательностях региона — камне Ветлан, сняли на видео медведя. Мишка несколько раз с разных сторон пытался попасть в лагерь.

По словам автора поста в соцсетях, на крики и громкие звуки «косолапый» не реагировал. А отогнать его удавалась дважды с помощью квадрокоптера.

Туристы отмечают, что регулярно находят в этих местах следы зверя. И некоторых это уже пугает.

«Из-за того что туристы оставляют мусор и объедки на полянах под Ветланом, медведь приходит сюда, чтобы поживиться. Он абсолютно не боится людей и целенаправленно обходит все туристические стоянки, потому что прикормлен», — пишет автор поста и видео.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой медведь вышел на оживленную трассу в районе Холмского перевала на Сахалине. Животное перебежало дорогу и отправилось по своим делам.