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Туристы в Прикамье засняли медведя, который регулярно посещает их лагерь
Общество
Туристы в Прикамье засняли медведя, который регулярно посещает их лагерь
vk.com  /  Александр Чазов

Пермь, 11 июля. В Прикамье туристы, отдыхающие на одной из самых популярных достопримечательностях региона — камне Ветлан, сняли на видео медведя. Мишка несколько раз с разных сторон пытался попасть в лагерь.

По словам автора поста в соцсетях, на крики и громкие звуки «косолапый» не реагировал. А отогнать его удавалась дважды с помощью квадрокоптера.

Туристы отмечают, что регулярно находят в этих местах следы зверя. И некоторых это уже пугает.

«Из-за того что туристы оставляют мусор и объедки на полянах под Ветланом, медведь приходит сюда, чтобы поживиться. Он абсолютно не боится людей и целенаправленно обходит все туристические стоянки, потому что прикормлен», — пишет автор поста и видео.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой медведь вышел на оживленную трассу в районе Холмского перевала на Сахалине. Животное перебежало дорогу и отправилось по своим делам.

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туристы пермский край медведь дикие животные достопримечательности
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