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В Прикамье поймали мужчину, изнасиловавшего девушку после клуба
Происшествия
В Прикамье поймали мужчину, изнасиловавшего девушку после клуба
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Пермь, 10 июля. Сотрудники полиции Пермского края задержали подозреваемого в надругательстве над молодой девушкой в областном центре.

Им оказался 27-летний уроженец Юсьвинского района, который в последние два года проживал в Перми. На допросе подозреваемый признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной, где подробно рассказал, что случилось.

По информации источника в правоохранительных органах, в ночь перед случившемся он отдыхал в ночном клубе, а когда покинул его, то изнасиловал молодую жительницу регионального центра. Осознав всю тяжесть совершенного преступления, он уехал в Юсьвинский район и скрывался там.

«В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили прикамские следователи.

Инцидент произошел 27 июня. Пермячка пришла на работу в пекарню и забыла закрыть входную дверь. В один момент в помещение пробрался неизвестный и изнасиловал ее.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области безработный мужчина надругался над женой своего родственника.

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