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Александр Хинштейн прокомментировал задержание депутата Госдумы Бурнашова в Перми
Политика
Александр Хинштейн прокомментировал задержание депутата Госдумы Бурнашова в Перми
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Пермь, 10 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал задержание в столице Прикамья своего коллеги Алексея Бурнашова. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что состав преступления в действиях Бурнашова — налицо.

«Ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Если же, как пишут, он еще и кидался с кулаками на полицейских, то добавится и 318-я (насилие в отношении представителей власти), а там уже — до 5 лет», — пишет Александр Хинштейн.

Он напомнил, что Алексей Бурнашов последнее время находился в конфликте с региональными властями и «Единой Россией». А месяц назад после проигрыша на праймериз Бурнашов собрался идти против партии на выборах в Госдуму и Пермскую гордуму, собрав блок оппозиционных кандидатов.

«Надеюсь, что дальнейшее привлечение Бурнашова к уголовной ответственности не будет трактоваться оппозицией, как расправа с инакомыслящими и сведение счетов с ослушником», — заявил Хинштейн.

Ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев отметил в своем выступлении, что хоть Алексей Бурнашов и не является ни членом, ни сторонником партии, он — депутат федерального парламента и член фракции «Единая Россия».

«Такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата», — сказал Григорьев. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети опубликовали видео задержания Алексея Бурнашова. В ролике слышно, как он оскорбляет сотрудников полиции.

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единая россия пермский край задержание хинштейн бурнашов
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