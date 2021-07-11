Пермяк утонул, спасая свою знакомую  

Пермь, 11 июля. В столице Прикамья недалеко от железнодорожного моста в Каме утонул 40-летний местный житель. Трагический инцидент произошел в момент, когда мужчина сам пытался спасти человека.

Региональным СМИ очевидцы рассказали, что на берегу реки отдыхала компания из трех человек. Женщина решила искупаться, но из-за сильной волны ее «смыло», и она начала захлебываться водой.

Мужчина попытался вытащить подругу, но сделать этого не смог. Спасли пермячку вызванные спасатели. А вот мужчина к этому времени уже утонул.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что несовершеннолетняя девочка утонула во время купания на реке Каме в одном из районов Перми.