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Школьница утонула во время купания у КамГЭС в Перми
Происшествия
Школьница утонула во время купания у КамГЭС в Перми
wikipedia.org

Пермь, 10 июля. Несовершеннолетняя девочка утонула во время купания на реке Каме в одном из районов областного центра.

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, все произошло в пятницу вечером в Орджоникидзевском районе регионального центра.

«Утонула 13-летняя девочка вблизи КамГЭС. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что с момент открытия купального сезона в Прикамье произошло сразу 11 несчастных случаев на воде с участием детей и подростков.

Ранее сообщалось о похожем инциденте, который произошел в Чебоксарах. Во время купания на Центральном пляже 12-летняя девочка утонула на глазах у матери и сестер.

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пермь подросток прикамье
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