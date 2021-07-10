Школьница утонула во время купания у КамГЭС в Перми

Пермь, 10 июля. Несовершеннолетняя девочка утонула во время купания на реке Каме в одном из районов областного центра.

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, все произошло в пятницу вечером в Орджоникидзевском районе регионального центра.

«Утонула 13-летняя девочка вблизи КамГЭС. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что с момент открытия купального сезона в Прикамье произошло сразу 11 несчастных случаев на воде с участием детей и подростков.

Ранее сообщалось о похожем инциденте, который произошел в Чебоксарах. Во время купания на Центральном пляже 12-летняя девочка утонула на глазах у матери и сестер.