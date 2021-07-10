Задержание депутата Госдумы в Перми попало на видео

Пермь, 10 июля. Опубликовано видео задержания депутата Госдумы из Пермского края Алексея Бурнашова. В ролике он оскорблял сотрудников полиции.

Депутат на видео утверждает, что хочет сложить с себя полномочия. Он возмущался, что его якобы оскорбляют без причины. Кроме того, Бурнашов обвинил сотрудников ДПС во взяточничестве.

Сотрудники полиции задержали депутата недалеко от Коммунального моста. Автоинспекторы остановили Mercedes, за рулем которого находился Бурнашов. По их данным, он был не в состоянии управлять машиной. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, сообщает URA.RU.