Прикамская семья с 21 приемным ребенком стала лучшей на ежегодном конкурсе ПФО

Пермь, 10 июля. В Чебоксарах подвели итоги окружного конкурса «Успешная семья Приволжья — 2021». Его победителем стала семья Абакшиных из деревни Дойная Куединского муниципального округа Прикамья.

У Андрея и Светланы 22 ребенка, 21 из которых приемные. Старшие уже взрослые и живут самостоятельно. 14 несовершеннолетних приняли участие в конкурсе вместе с родителями.

Всего за победу в финале боролись 14 семей из регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Программа включала в себя четыре тура: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

«Подбирали образы, разучивали танцы, сами монтировали видеосюжет о нашем крае. В семье все понимали ответственность. Мы настоящие патриоты своей родины и очень любим Пермский край. Мы не могли не оправдать ожиданий!», — рассказала пресс-службе губернатора Прикамья Светлана Абакшина.

В свою очередь, глава региона Дмитрий Махонин поблагодарил семью за «мудрость и душевную ценность» и сказал, что все они являются большой ценностью для общества и для Пермского края.

История семьи Абакшиных легла в основу документального фильма «Феномен Дойной», который в 2019 году стал одним из призеров Международного кинофестиваля «ЛАМПА».

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