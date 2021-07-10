Житель Прикамья изнасиловал 14-летнюю расклейщицу объявлений

Пермь, 10 июля. Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Прикамья, которого обвиняют изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел 20 апреля в краевой столице.

В этот день 14-летняя девочка расклеивала объявления. В Следственном комитете ФАН пояснили, что обвиняемый предложил пермячке за деньги помочь навести порядок в его квартире. Та согласилась.

«Угрожая несовершеннолетней, мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — рассказали в СКР Прикамья.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе в Прикамье насмерть сбили 14-летнюю девочку. Она подождала пока проедет Газель и побежала, но за грузовиком ехал Volkswagen Polo.