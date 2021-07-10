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Пьяный пермяк случайно утопил свою семилетнюю дочь
Происшествия
Пьяный пермяк случайно утопил свою семилетнюю дочь
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 10 июля. В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя краевой столицы. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности своей маленькой дочери.

Как пояснили ФАН в региональном Следственном комитете, 28 июня недалеко от деревни Ния Карагайского района семья отдыхала на берегу реки Обва. Они купались в месте, где делать это было не рекомендовано.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый, проявляя преступное легкомыслие, занес свою дочь в реку, и отпустил на глубине, превышающей рост ребенка. Когда девочка стала тонуть отец не смог ее спасти. Девочка утонула», — рассказал в СУ СКР по пермскому краю.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Вскоре мужчине предъявят обвинение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с Камского моста в столице Прикамья на глазах очевидцев упала девушка. На ее счастье рядом проплывал прогулочный теплоход.

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