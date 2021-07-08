Пермскую птицефабрику заставили удалить 140 тонн отходов с сельхозземель

Пермь, 8 июля. АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» ликвидировало стихийное место складирования бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения только после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры.

В прокуратуре ФАН рассказали, что вблизи села Нижний Пальник Пермского района была обнаружена свалка на площади более 10 тыс. кв. метров. При этом собственник земли — «Птицефабрика Пермская» — мер к охране участка не принимал и не использовал его по назначению.

«Все это привело к тому, что на землях накапливался бытовой мусор, а территория была загрязнена отходами. По итогам проверки директору птицефабрики внесено представление. В настоящее время стихийная свалка ликвидирована, территория очищена, на полигон отходов вывезено более 140 тонн мусора», — пояснили природоохранной прокуратуре.

Также администрацией сельхозпредприятия приняты меры по охране участка от постороннего доступа.

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