Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 19:35
19:34
Общество
Туроператор назвал COVID-требования для вылетающих в Египет россиян
19:33
Общество
Полицейские Оренбургской области спасли попавшего в беду теленка
19:27
Происшествия
Московский суд вновь арестовал участницу Pussy Riot Алехину
19:27
Происшествия
В Подмосковье полицейский подозревается в подготовке убийства бизнесмена
19:26
Политика
Грузинские политологи разошлись во мнениях об угрозе ЛГБТ-повестки для их страны
19:26
Шоу-бизнес
Потолстевший Игорь Николаев рассказал, что подкосило его здоровье
19:24
Общество
Ночные рестораны попали под запрет в Ингушетии
19:22
Спорт
Николай Валуев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова
19:10
Происшествия
Опубликована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26
19:09
Весь мир
В Дамаске стартовала Международная нефтегазовая выставка SirPetro
Все новости

Пермскую птицефабрику заставили удалить 140 тонн отходов с сельхозземель
Общество
Пермскую птицефабрику заставили удалить 140 тонн отходов с сельхозземель
genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Пермь, 8 июля. АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» ликвидировало стихийное место складирования бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения только после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры.

В прокуратуре ФАН рассказали, что вблизи села Нижний Пальник Пермского района была обнаружена свалка на площади более 10 тыс. кв. метров. При этом собственник земли — «Птицефабрика Пермская» — мер к охране участка не принимал и не использовал его по назначению.

«Все это привело к тому, что на землях накапливался бытовой мусор, а территория была загрязнена отходами. По итогам проверки директору птицефабрики внесено представление. В настоящее время стихийная свалка ликвидирована, территория очищена, на полигон отходов вывезено более 140 тонн мусора», — пояснили природоохранной прокуратуре.

Также администрацией сельхозпредприятия приняты меры по охране участка от постороннего доступа.

Ранее Федеральное агентство новостей ФАС России начала проверку потенциальной покупки ООО «Лента» пермской торговой сети «Семья». В ведомстве уточнят, может ли приобретение привести к появлению доминирующего субъекта

Вернуться назад

пермский край прокуратура свалка отходы птицефабрика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru