Тела бизнесмена и его сотрудника найдены в канализационном люке в Прикамье

Пермь, 8 июля. В Краснокамске Прикамья в среду, 7 июля, в канализационном колодце были обнаружены два трупа. По словам очевидцев, погибшими оказались местные жители.

По предварительной информации, бизнесмен (владелец павильона) и его сотрудник спустились, чтобы самостоятельно подключить торговую точку к водоснабжению. Что с ними случилось дальше установит следствие после проверки.

В СКР Краснокамска информацию журналистам подтвердили и пояснили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора УКСа Пермского края Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.