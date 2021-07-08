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Тела бизнесмена и его сотрудника найдены в канализационном люке в Прикамье

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:39
Происшествия
Тела бизнесмена и его сотрудника найдены в канализационном люке в Прикамье
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Пермь, 8 июля. В Краснокамске Прикамья в среду, 7 июля, в канализационном колодце были обнаружены два трупа. По словам очевидцев, погибшими оказались местные жители.

По предварительной информации, бизнесмен (владелец павильона) и его сотрудник спустились, чтобы самостоятельно подключить торговую точку к водоснабжению. Что с ними случилось дальше установит следствие после проверки.

В СКР Краснокамска информацию журналистам подтвердили и пояснили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора УКСа Пермского края Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

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