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Депутат Госдумы Алексей Бурнашов задержан в центре Перми
Общество
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов задержан в центре Перми
vk.com  /  Алексей Бурнашов

Пермь, 8 июля. Днем четверга в центре столицы Прикамья был задержан депутат Государственной думы Алексей Бурнашов. По предварительной информации, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Мерседес» депутата из-за грязных номеров и поврежденного бампера остановили для проверки сотрудники ДПС. Полицейские во время разговора с депутатом заподозрили, что тот пьян и предложили пройти алкотестер. Однако, по словам очевидцев, Бурнашов набросился на сотрудника инспекции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что профессор одного из вузов и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны в столице Прикамья. Их подозревают в хищении бюджетных средств.

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