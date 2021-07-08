Нужно для здоровья моего ребенка: многодетная мама открыла в Прикамье соляную комнату

Мама четверых детей — Валентина Рожкова из Краснокамска — смогла воплотить в жизнь свою мечту, точнее, одну из них. Открытие собственного бизнеса являлось давней идеей, в итоге стало жизненной необходимостью.

До последнего декрета девушка работала в редакции местной газеты. Часов и минут не замечала, имея к переломному моменту уже троих детей.

«Однажды я поняла, что работать по найму уже не могу и не буду. Захотелось как можно больше времени уделять семье и детям», — рассказала ФАН Валентина.

Девушка задумалась о бизнесе, естественно, встал вопрос идеи и денег. На руках — регулярно болеющий ребенок, забота о котором отнимала много времени и сил.

«Я ушла в декрет. Пыталась довольно долго работать онлайн. Занималась маркетингом. Есть у нас ошибочное мнение, что это занимает два-три часа в день. Ничего подобного. Это — вся жизнь в телефоне. Пока ребенок был совсем маленький, еще что-то получалось, но потом пришла пандемия, все мои мелкие клиенты стали закрываться. И я осталась без заработка», — вспоминает многодетная мама.

/ Валентина Рожкова

Младший уже пошел в детский сад. Валентина понимала, что необходимо работать, но со свободным графиком — из-за здоровья малыша.

«Я начала искать варианты бизнеса для маленьких городов. Наткнулась на соляные пещеры. Такие комнаты рекомендованы для профилактики и реабилитации после перенесенных болезней. Это то, что нужно для здоровья моего ребенка. Решение идеальное!» — говорит Рожкова.

Валентина обратилась в отдел соцзащиты по Краснокамску за информацией о социальном контракте. Специалисты помогли ей составить бизнес-план, который потом получил одобрение. В итоге девушке выделили государственную помощь на развитие — 247 тыс. рублей.

«Речь шла о 400 тыс. рублей. У меня было мало своих денег. Я добавила. Как раз по соцконтракту хватило на закупку необходимого оборудования и на открытие, — рассказывает она. — С господдержкой получилось быстро. Единственная заминка — Новый год. Все произошло аккурат под праздник, найти помещение в тот момент было крайне проблематично».

/ Валентина Рожкова

Помещение было найдено 18 января. К несчастью, в этот момент Валентине с ребенком нужно было лечь на три недели в больницу. Открытие опять отложили.

«Как только нас выписали, я тут же созвонилась со строителем из Санкт-Петербурга. Он приехал, довольно быстро нам все собрал, в конце февраля мы открылись, — вспоминает девушка. — Конкуренции практически нет: бизнес сильно привязан к месту. В Краснокамске в профилактории есть спелеокамера, но мы друг другу никак не мешаем».

В настоящее время соляная комната является уникальной в Краснокамске, пользуется большим спросом. Ее посещают мамы с детьми, пожилые люди — прийти может любой желающий. По словам Валентины, лето — не самое «хлебное» время, но пещера работает в обычном режиме. На аренду и повседневную жизнь многодетной маме хватает.