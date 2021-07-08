Завкафедры вуза и предпринимателя задержали за вывод бюджетных денег в Перми

Пермь, 8 июля. Профессор одного из вузов и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны в столице Прикамья. Их подозревают в хищении бюджетных средств.

В ГУ МВД России по Пермскому краю ФАН сообщили, что в 2018 году одному из университетов было выделено 3,6 млн. рублей для проведения курсов повышения квалификации педагогов.

«Заведующий одной из кафедр заключил пять договоров на оказание необходимых услуг с организацией, которая не имеет ничего общего с образовательной деятельностью. Фактически вся работа проводилась силами сотрудников вуза, а с организацией заключались фиктивные договоры для вывода денег», — пояснили в региональном МВД.

Общий ущерб составил около 1,8 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора Управление капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.