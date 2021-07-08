Пермский подросток ответит за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Пермь, 8 июля. Несовершеннолетний предстанет перед судом за попытку продажи крупной партии «синтетики». Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии правоохранителей, 17-летний горожанин через интернет и Telegram нашел подельника. Злоумышленники договорились сбывать запрещенные вещества. Неустановленный пока соучастник передал фигуранту более 5,6 грамма метилэфедрона. Подросток разделил «товар» и спрятал его в десяти тайниках-закладках.

При обыске у несовершеннолетнего были найдены еще почти 42 грамма запрещенного вещества. Наркотик хранился в 39 свертках.

Повар одного из детсадов в Хабаровске обвиняется в торговле наркотиками. Ее «взяли», когда она доставала из тайника переданную от подельника партию «синтетики», сообщал сайт 360tv.ru.