Школьница в Прикамье неожиданно выбежала на трассу и погибла

Пермь, 7 июля. На трассе в Прикамье насмерть сбили 14-летнюю девочку. Причем, это один из тех случаев, когда дети изначально соблюдали все правила дорожного движения.

Днем среды, 7 июля, группа школьников шла по обочине дороги Кунгур-Соликамск в сторону поселка Комсомольский. Двигалась, как нужно, по стороне навстречу дорожному движению. Но неожиданно на 14 километре одна из девочек решила перебежать трассу.

Она подождала пока проедет Газель и побежала, но за грузовиком ехал Volkswagen Polo. 61-летний водитель, как мог, пытался уйти от столкновения, даже вывернул на «встречку». Однако ребенка зацепило крылом машины, в результате чего девочка получила смертельную травму.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии. Со школьниками работают психологи, поскольку увиденное может оставить серьезную психологическую травму.