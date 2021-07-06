Из-за угрозы взрывов в Перми эвакуированы сотни посетителей трех торговых центров

Пермь, 6 июля. В столице Прикамья эвакуировали посетителей сразу трех торговых центров. В министерстве территориальной безопасности Пермского края ФАН рассказали, что эвакуация связана со звонками о минировании.

Экстренная эвакуация прошла в ТЦ «Алмаз», «Бизнес галереи» и «Гудвин». В министерстве пояснили, что сейчас проводится проверка. Пока торговые точки закрыты и начнут работать после всех необходимых мероприятий, проводимых правоохранительными органами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми скончался главный фигурант уголовного дела о покушении на убийство десяти человек в Соликамске. Он умер от полученных ожогов.