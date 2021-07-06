Прикамье получит 139 млн рублей на оплату повышенных отпускных врачам и соцработникам

Пермь, 6 июля. В течение месяца министерство здравоохранения РФ подпишет соглашения с регионами о выделении средств на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам. Пермскому краю положено 139,5 млн рублей.

Ранее федеральное правительство распорядилось выделить регионам на эти выплаты свыше 8,3 млрд рублей. Они предусмотрены для персонала, работающего с пациентами с коронавирусом. Деньги получат те, кому в 2020 году были назначены стимулирующие выплаты: врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, сотрудники социальных учреждений.

Из 139,5 млн рублей, выделенных Прикамью, почти 15,5 млн рублей будет направлено работникам стационарных организаций соцобслуживания. 124 млн рублей выделят на медицинских и иных работников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство РФ выделит свыше 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки.